di Tonino Atella

Si cercano in tutt’Italia 756 giovani operatori volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in progetti di servizio civile universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Le domande online vanno presentate entro il 30 luglio 2021. L’indirizzo cui inoltrare: https://domandaonline.serviziocivile.it. Dettagli del bando di concorso : trattasi di 74 progetti a livello nazionale della durata di 12 mesi e per complessivi 756 giovani volontari da impiegare nel servizio civile, con orario di servizio di 25 ore settimanali, oppure un monte/ore annuale di 1.145 ore. Tra i requisiti richiesti, essere cittadini italiani oppure appartenere a Stati dell’Unione Europea e non aver riportato condanne penali. Le domande vanno presentate attraverso la piattaforma DOL tramite pc o smartphone o tablet all’indirizzo on line sopra indicato. Ci sarà quindi apposita commissione che valuterà i titoli prodotti per stilare la graduatoria di merito degli aspiranti. Il rapporto di lavoro inizierà il 10 dicembre 2021. Sui siti internet del Dipartimento della Protezione Civile, ossia www.politichegiovaniliserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la guida per compilazione e presentazione della Domanda OnLine con la piattaforma DOL. Per meglio orientarsi nella scelta dei progetti, i giovani aspiranti possono far riferimento anche agli Enti di servizio civile