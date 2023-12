di T.A.

NE DA’ NOTIZIA IL QUOTIDIANO DEL MOLISE, GIORNALE ON LINE.

Da “Il Quotidiano del Molise”, giornale online della nostra regione, si apprende di possibili strascichi giudiziari tra il Patriarca Raimondo della Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Missionaria ed il Vescovo della Diocesi d’Isernia/Venafro, Mons. Cibotti. Ecco quanto riportato dal predetto giornale molisano, che riprendiamo col beneficio d’inventario, il quale titola “DIFFIDA AI FEDELI, IL PATRIARCA RAIMONDO QUERELA IL VESCOVO CIBOTTI”, quindi l’articolo : “Il rappresentante della Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Missionaria annuncia di aver conferito mandato ai legali per la ”scomunica” nei confronti di coloro che avessero partecipato alla cerimonia dello scorso 4 ottobre”. Il prosieguo dell’articolo citato : “Dopo la diffida ai fedeli da parte del Vescovo di Isernia a partecipare alla pseudo funzione religiosa della Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Missionaria pena la scomunica, come definita dallo stesso Vescovo agli organi di stampa, la Sede Patriarcale di Italia, Malta e San Marino della Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Missionaria, rappresentata da Sua Beatitudine Dom. Maurizio Raimondo, ha conferito mandato ai legali di querela penale nei confronti del Vescovo Cibotti per calunnia, diffamazione, falsa testimonianza e plagio psicologico ai fedeli con affissione di scomunica agli stessi che avrebbero partecipato alla cerimonia di benedizione degli amici animali tenutasi a Rocchetta al Volturno il 4 ottobre scorso”. Si seguiranno gli eventuali sviluppi della vicenda, sempre se ci saranno, per informarne l’opinione pubblica.