DISSESTO FINANZIARIO ALL’ORIZZONTE PER IL COMUNE DI VENAFRO E I CITTADINI SONO CONTRARIATI E PREOCCUPATI

LO SI RICAVA DAL DISPOSITIVO ULTIMO DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE, CHE SI ALLEGA

Una notizia e un dispositivo che non fanno affatto sorridere, anzi preoccupano tantissimo i contribuenti venafrani. In effetti, questo il motivo di preoccupazione, si prospetta il pesante dissesto finanziario per il Comune di Venafro per milioni di euro (!), con ovvie ripercussioni sia sui contribuenti e sia sulla permanenza in carica dell’attuale amministrazione municipale. Le prime dichiarazioni di quanti seguono la delicatissima vicenda : “Sono decisamente preoccupato e soprattutto tantissimo contrariato -afferma un professionista della città- in quanto il disavanzo è datatissimo, nel corso di diverse legislature nulla si è fatto per fronteggiarlo, lasciando addirittura che lievitasse ! Sono “incazzato” coi nostri amministratori attuali e precedenti ! Ho incontrato tanti rappresentanti istituzionali negli ultimi tempi, ho esternato loro i personali e fondati motivi di dissenso e le preoccupazioni, ma non ho ottenuto alcunché ! ”. Leggendo in effetti la circostanziata disposizione ultima della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, un documento “forte” di 43 pagine che si allega, scaturisce l’intera faccenda, la sua datazione e l’ammontare del disavanzo da parte dell’ente locale che si aggira sui 2 milioni di euro, stando a quanto riportato sul citato documento della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise. Per entrare comunque nei dettagli della storia, recepirne la sostanziale importanza ed avere contezza dei conti del Comune di Venafro si invita alla dettagliata lettura del documento allegato. Per una veloce lettura del dispositivo, si allegano altresì le conclusioni del documento della Corte stessa.

