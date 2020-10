“Interrotta la didattica in presenza per gli alunni della classe 2^A A.F.M. – SEDE FERMI. Per motivi di sorveglianza sanitaria da parte dell’ASREM di un caso di positività in classe, la didattica in presenza è interrotta. Nel pomeriggio di oggi 4 ottobre 2020 si procederà alla sanificazione di tutto l’edificio scolastico della sede Fermi“.

Così recita la circolare che compare sul sito dell’Istituto scolastico pentro. Il ragazzo positivo avrebbe avuto contatti con la studentessa del Vincenzo Cuoco di Isernia, anch’essa risultata positiva al Covid. La scuola frena sull’accaduto e parla di sospetto positivo in attesa di un tampone di conferma.