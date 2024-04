di T.A.

Riflettori puntati a Isernia sul corso di avvicinamento all’olio di oliva e sugli assaggiatori di vergini di olive. Presso la sala gialla della provincia pentra si è tenuto infatti il terzo e conclusivo incontro sul tema specifico, di cui riferisce con dovizia d’informazioni il corsista Gianni Perna, isernino appassionato e cultore della materia : “Dopo la presentazione del programma ottimamente organizzato a cura di MolisEvo si è passati alla fase operativa. E’ seguito l’intervento del dr. Gianluca Giannetti che ha relazionato sugli aspetti salutistici dell’olio Evo. Quindi l’illustrazione del ruolo importante dell’olio extravergine e i vantaggi che ne derivano per la salute. In effetti è stato sottolineato che l’olio extravergine abbonda di acido oleico, capace di regolare i livelli di colesterolo. Inoltre, è stato detto, lo stesso è ricco di vitamina E, sostanza capace con le sue capacità antiossidanti di proteggere le membrane cellulari dal danno ossidativo e insieme con la vitamina A svolge un ruolo di primo piano nel processo che regola la vista. A seguire si è parlato dell’unità funzionale di prevenzione primaria. In conclusione il predetto relatore ha illustrato l’importanza di osservare le regole suggerite dalla nota “Piramide della Salute”. E’ stata poi la volta della dr. Antonietta Lombardi che si è intrattenuta sull’importanza di conservare l’olio extravergine di oliva in recipienti d vetro dopo averli travasati da contenitori di latta. Il tutto per una corretta conservazione del prodotto naturale. E’ seguito a quel punto l’intervento del dr Roberto Ferrante, soffermatosi sulla chimica dell’olio. Nella circostanza è emerso che l’olio extravergine di oliva è ricco di sostanza benefiche come gli antiossidanti, la vitamina E e biomolecole utili per l’organismo”. In chiusura di corso l’interessante assaggio guidato dell’olio a cura della dr. Filomena Fasano.