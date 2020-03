Follie ai tempi del Covid. Una donna di Modica è arrivata in Sicilia da Pavia dove si trovava in quarantena. Ha preso due aerei da Milano a Roma e poi a Catania ha preso un taxi che l’ha portata sino a Modica. A rivelare il caso il sindaco di Modica Ignazio Abbate (in foto). Adesso, la 73enne, è ricoverata in ospedale e lotta tra la vita e morte.