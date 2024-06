di Redazione

Si terrà a Portocannone, mercoledì 5 giugno 2024, il convegno dal titolo “Ripartire dai luoghi e dalla loro risorsa primaria, l’agricoltura” organizzato dal Lions club Larino.

L’incontro delle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Portocannone, Palazzo Manes, promosso dal Lions frentano, dal Comune e dalla Proloco di Portocannone, dà continuità alla giornata del 22 maggio vissuta a Larino con due iniziative promosse dall’Associazione degli ex consiglieri regionali, il comune di Larino e l’Istituto Tecnico Agrario Statale che ha sede nella città frentana. Ripartire dai luoghi e dalla loro risorsa primaria, l’agricoltura, per assicurare al domani uno sviluppo sostenibile. Un’agricoltura biologica all’insegna della biodiversità vissuta da produttori e consumatori associati in uno o più distretti e partecipata dalle istituzioni. Un’iniziativa che mira, con Portocannone e i suoi ulivi secolari testimoni e protagonisti della cultura e delle tradizioni del borgo arbëresh, a coniugare antichi milieu con pratiche innovative per promuovere il Molise e a renderlo esempio di una visione del futuro che porta l’agricoltura ad essere al centro dello sviluppo. Nel convegno moderato dalla presidente della Proloco di Portocannone, la professoressa Cinzia Antonucci, ne parleranno insieme i Relatori: professor Rossano Pazzagli, professor Sebastiano Delfine, dottor Marco Tagliaferri, dottor Pasquale Di Lena e l’avvocato Valentina Flocco, dopo i saluti istituzionali di: Pasquale Gioia Presidente Lions club Larino, Sindaco del Comune di Portocannone Francesco Gallo, Giuseppe Puchetti Presidente della Provincia di Campobasso, Salvatore Micone Assessore Regionale delle politiche agricole e agroalimentari. Concluderà il Dibattito la professoressa Cristina Acciaro, già Dirigente Scolastico, artefice dell’evento. Letture di poesie a cura di Franca Sciarretta.