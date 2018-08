Durante la giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campomarino, nel corso di apposito servizio di controllo del territorio, nei pressi di Portocannone, hanno rinvenuto due piante di marijuana. Queste ultime erano in due vasi collocati in un terreno vicino la sede stradale.

I militari, impegnati costantemente in attività di carattere sia preventivo che repressivo, hanno prontamente prelevato le piante sottoponendole a sequestro. Sono in corso le indagini del caso per individuare il responsabile dell’illecita coltivazione.