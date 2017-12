Nuovo successo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Termoli nel contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta è stata l’area di Portocannone a essere interessata dalle attività info-investigative dei militari della Stazione di Campomarino.

La presenza capillare sul territorio degli uomini dell’Arma, l’assunzione di dettagliate informazioni sui fenomeni di spaccio “in loco”, nonché l’osservazione diretta di movimenti anomali nei pressi di un’abitazione sita nel piccolo cento molisano, hanno consentito ai militari di predisporre uno specifico servizio di carattere operativo.

Nel corso della serata di ieri, difatti, è stato effettuato un vero “blitz” all’interno dell’abitazione di un uomo 40enne residente a Portocannone, già noto alle Forze dell’Ordine. I carabinieri, nel corso dell’irruzione hanno trovato, oltre al proprietario dell’appartamento, una donna, trentenne, e hanno scoperto ben occultate, diverse dosi di droga già confezionate.

Al termine dell’attività, è stato così possibile rinvenire e sottoporre a sequestro circa 60 grammi di eroina e cocaina, pronti ad essere ceduti, mentre le due persone sono state accompagnate presso la caserma di Campomarino per i necessari accertamenti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo e la donna, dichiarati in stato di arresto, sono stati associati presso le relative case circondariali. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Campomarino e non si escludono possibili sviluppi in merito.