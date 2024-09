Circa 500 visitatori all’Open Day Colacem di Sesto Campano

L’Open Day presso lo stabilimento Colacem di Sesto Campano ha accolto circa 500 visitatori. Una presenza significativa, nonostante le condizioni meteo avverse.

Cittadini e rappresentanti istituzionali sono stati accompagnati nella visita dai tecnici dell’azienda che hanno illustrato le fasi principali del processo produttivo, con un focus particolare sulla moderna control room e sulle tecnologie di monitoraggio continuo attive 24 ore su 24, in grado di garantire la qualità dei prodotti e la massima tutela ambientale.

Lo stabilimento di Sesto Campano si distingue come uno dei più moderni e innovativi a livello europeo, in cui la sostenibilità è al centro di ogni attività. Colacem continua a investire per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, come dimostra, tra gli altri, il recente investimento di oltre 2 milioni di euro per l’installazione di un filtro ibrido, operativo dal 2023.

Nel contesto delle iniziative per la decarbonizzazione e la transizione ecologica, i visitatori hanno potuto vedere l’impianto dedicato ai CSS (Combustibili Solidi Secondari), una fonte alternativa che riduce l’uso dei combustibili fossili. Notevole è stato l’interesse nel comprendere la provenienza dei CSS, il loro processo di produzione e i rigorosi controlli a cui sono sottoposti prima di essere utilizzati nel ciclo produttivo.

L’Open Day ha visto anche la partecipazione di tecnici di Enel X, partner di Colacem in un ambizioso progetto di efficientamento energetico, in fase di implementazione presso lo stabilimento di Sesto Campano. Il sistema sfrutta l’energia termica in eccesso prodotta dal forno, che altrimenti andrebbe dispersa, per generare energia elettrica senza emissioni di CO₂.

La giornata si è conclusa con un approfondimento sul “cemento”, materiale fondamentale e insostituibile per la nostra vita quotidiana. Edifici, infrastrutture e strade, che migliorano la qualità della nostra esistenza, dipendono dalla solidità e versatilità di questo prodotto.

L’evento ha visto una partecipazione attiva e appassionata dei dipendenti dello stabilimento, che con orgoglio hanno voluto sottolineare il ruolo di Colacem nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto di “Porte Aperte”, promosso da Federbeton per avvicinare il pubblico ai luoghi dove nascono i materiali fondamentali per le costruzioni, celebrando le eccellenze italiane e il progresso nel settore.

redazione