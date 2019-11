Nella tarda serata di ieri, sabato 3 novembre, alcuni ragazzi, avrebbero visto un uomo scavalcare la ringhiera posta sul ‘Ponte Cardarelli’ e lanciarsi nel vuoto. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno attivato immediatamente un piano di ricerche del presunto uomo disperso. Purtroppo, le telecamere di sorveglianza presenti in zona, non funzionano. A rallentare le operazioni dei pompieri c’è il maltempo che non da tregua. La speranza è che si tratti solo di un falso allarme.

Aggiornamento

Sono state sospese le ricerche dei soccorritori, fortunatamente, si è trattato solo di un falso allarme.