Controllati più di 250 veicoli con l’impiego di “Centri Mobili di Revisione”. Considerato l’incremento dell’attività di trasporto su strade ed autostrade degli ultimi anni, in questi primi sei mesi del 2019, sono stati effettuati dieci servizi , da parte della Sezione Polizia Stradale di Campobasso e del dipendente Distaccamento di Termoli, con l’impiego di “Centri Mobili di Revisione” grazie alla collaborazione di personale della Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Tali controlli sono stati realizzati nel tratto autostradale molisano dell’A14, precisamente nell’area di servizio “Trigno Est”, comune di Montenero di Bisaccia (CB).

Durante i citati servizi sono stati controllati più di 250 veicoli, condotti da autisti sia italiani che stranieri, sono state riscontrate 160 irregolarità: in alcuni casi per inefficienza o mancanza dei dispositivi (in particolare a causa delle “gomme lisce”), in altri per il mancato rispetto dei tempi di guida e di pausa così come prescritto dalla legge, e, infine, per trasporto di merce abusiva. In totale sono state ritirate 7 patenti e 18 carte di circolazione.

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento professionale della Polizia Stradale, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ha organizzato, nei giorni 13 e 14 giugno 2019, due giornate formative sulle tematiche inerenti il trasporto nazionale ed internazionale di cose; la prima giornata di formazione avrà un impronta teorica e si svolgerà presso gli Uffici della Sottosezione di Vasto; il giorno 14, invece, l’attività di formazione verrà realizzata in modalità pratica presso l’area di servizio dell’A14 “Trigno Est”, con l’utilizzo del centro Mobile di Revisione della Motorizzazione di Bari.

A svolgere attività di docenza, oltre a personale della Polizia Stradale del Compartimento dell’Aquila e della Sezione di Campobasso, ci sarà personale qualificato della Motorizzazione Civile di Bari.