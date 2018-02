Il considerevole incremento dell’attività di trasporto su strade ed autostrade degli ultimi anni, vede sempre più impegnata la Polizia Stradale nell’effettuazioni di mirati controlli volti a prevenire e contrastare comportamenti illeciti da parte di automobilisti e autotrasportatori.

In tale contesto, lo scorso 31 gennaio, è stato programmato uno specifico servizio posto in essere dalla Sezione Polizia Stradale di Campobasso in collaborazione con personale della Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. I controlli, che hanno visto l’impiego di “Centri Mobili di Revisione”, sono stati effettuati nel tratto autostradale molisano dell’A14 e precisamente nell’area di servizio “Trigno Est” ricadente nel comune di Montenero di Bisaccia.

Sono stati controllati più di 30 mezzi pesanti, riscontrando – in 11 di questi – diverse irregolarità che hanno portato al fermo amministrativo di un mezzo, al ritiro di una patente e all’irrogazione, per varie violazioni al Codice della Strada, di sanzioni pecuniarie per un totale di 6.000 euro.

Tale attività, posta in essere con l’impiego di alcune pattuglie della Polizia Stradale di Campobasso, unitamente ad esperti della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture, sarà nuovamente programmata nei prossimi mesi.

Nella stessa giornata, agenti della Stradale del Distaccamento di Termoli hanno fermato, presso il bivio per Campomarino, un autotrasportatore che, sottoposto ad alcool test, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a “2”. L’autista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, con la conseguente revoca della patente di tipo professionale.