Una notizia che farà piacere a tutti quei giovani che vogliono entrare nelle Forze Armate e di Polizia ma che non hanno svolto il servizio militare: il nuovo concorso per la Penitenziaria – per il quale si può inviare la domanda a partire da domani – è aperto anche ai civili, nonostante la maggior parte dei posti sia riservata ai VFP in servizio o in congedo.

Requisiti

I requisiti per prendere parte alla selezione da allievi agenti della Polizia Penitenziaria sono gli stessi previsti dalle ultime selezioni. Quindi, anche per il nuovo concorso della Polizia Penitenziaria l’età per partecipare è compresa tra i 18 e i 28 anni (non compiuti).

Il titolo di studio richiesto, invece, è differente a seconda della riserva di posti per la quale si concorre: infatti, mentre per i volontari delle Forze Armate (sia se in servizio che in congedo) è sufficiente la licenza media, per i civili è necessario il diploma di scuola superiore.

Gli altri requisiti sono gli stessi previsti per gli altri concorsi pubblici: oltre alla cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, quindi, bisognerà dimostrare l’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia Penitenziaria. Potete approfondirli nel bando che trovate di seguito.

Svolgimento del concorso

L’accertamento dell’idoneità per lo svolgimento del servizio per la Polizia Penitenziaria avverrà durante il concorso. Prima dei test fisici e di quelli attitudinali, però, bisognerà superare la prova d’esame scritta, con test a risposta multipla su argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Il calendario della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2019.

In base alle necessità dell’amministrazione i candidati che avranno ottenuto i punteggi più alti alla prova scritta dovranno affrontare i test di idoneità. Al termine delle prove verrà redatta poi una graduatoria finale, sulla quale influisce anche il punteggio assegnato ai titoli in possesso del candidato.

Domanda e scadenza

La domanda per prendere parte al concorso per la Polizia Penitenziaria può essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito FORM entro il 4 aprile 2019.

ALLEGATI

Bando

Domanda

Guida alla compilazione