Il concorso per allievi della Polizia Penitenziaria per 1.300 posti è in arrivo. Il bando 2020 che dovrebbe uscire a breve e del quale possiamo dare solo qualche anticipazione, sarà riservato anche a giovani civili. Una parte dei posti andrà a chi desidera entrare nella Polizia, mentre un’altra parte dei posti sarà riservata ai volontari in ferma prefissata già interni.

Posti

Al momento il bando per il concorso allievi della Polizia Penitenziaria ancora non è stato pubblicato, ma un’indicazione sui posti e i requisiti di partecipazione possiamo fornirla.

I posti come abbiamo anticipato saranno 1.300 e di questi una parte sarà riservata a giovani ragazzi e ragazze diplomati civili che desiderano entrare nel mondo della Polizia. I posti saranno pertanto così suddivisi:

500 posti per civili diplomati e di questi almeno 380 per uomini e 120 per le donne;

per civili diplomati e di questi almeno 380 per uomini e 120 per le donne; 800 posti invece sono riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate di cui 600 per gli uomini e 200 per le donne.

Per partecipare il concorso per allievi della Polizia Penitenziaria sarà necessario avere determinati requisiti, che di norma valgono per tutti i concorsi per allievi delle Forze Armate.

Requisiti

avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica e psichica.

e psichica. inoltre per i 500 candidati che possiamo definire civili il titolo di studio necessario è il diploma di scuola secondaria di secondo grado mentre per i volontari in ferma prefissata è necessaria la terza media.

Per avere maggiori informazioni sui requisiti bisognerà attendere la pubblicazione del bando. Intanto vediamo quali potrebbero essere le prove del concorso allievi della Polizia Penitenziaria.

