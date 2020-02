Il Ministero dell’Interno ha indetto il concorso per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato. Il bando è aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti che elenchiamo di seguito, la selezione dei quali avverrà per esame. Precisiamo che, dei posti mesi a concorso, 19 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca).

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, al termine del quale verranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

Requisiti

Il concorso per allievi agenti Polizia di Stato è aperto a tutti i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; avere età compresa tra i 18 e i 26 anni (limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati);

qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

idoneità fisica , psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica

, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati

non essere stati destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure essere decaduti dall’impiego

non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.