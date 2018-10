Questa mattina a Venafro, in occasione del mercato settimanale, la Polizia di Stato è stata presente in città con il camper istituzionale.

Gli agenti hanno raccolto le istanze dei cittadini e le loro segnalazioni, ma soprattutto hanno potuto condividere con loro la realtà del centro al “confine con Campania e Lazio”, luogo di transito anche di pregiudicati provenienti da altre regioni.

La cosiddetta “porta del Molise” è oggetto di grande attenzione da parte della Polizia di Stato che non abbassa la guardia e intensifica di giorno in giorno i servizi di vigilanza e di prevenzione in quel territorio.

Numerosi sono stati, nei giorni scorsi, i posti di controllo messi in atto anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine. Grande rilevanza mediatica è stata attribuita anche alle verifiche presso i bar e gli esercizi commerciali del centro.

Adesso è la volta del contatto diretto con i cittadini, che si sono mostrati disponibili nei confronti degli operatori, ma anche curiosi: hanno rivolto domande, espresso opinioni e raccontato le loro esperienze.

I servizi predisposti dalla Questura di Isernia proseguiranno anche nei prossimi giorni per avvicinare sempre di più l’istituzione ai cittadini nell’ottica di un rapporto di collaborazione e di condivisione dei valori di legalità e sicurezza.