Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni politiche 2018. Exit poll delle 22:30 per la Camera. M5S primo partito d’Italia, crolla il Pd. Centro-destra lontano dal 40%. Dati da prendere con le molle, per avere una visione più chiara bisognerà attendere molte ore. Grazie alla pessima legge elettorale nessuno potrebbe raggiungere il fatidico 40% per governare.