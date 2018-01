Politiche 2018, la coordinatrce di Forza Italia Annaelsa Tartaglione: “Nella nostra squadra giusto mix tra esperienza e novità, territorio e competenza”.

Esperienza e rinnovamento, rappresentanza del territorio e di genere, equilibro e competenza. In una sola parola: unità. Era questo l’obiettivo da raggiungere e, grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutte le componenti del centro-destra, posso dire che la missione è stata davvero compiuta. Ora bisogna solo rimboccarsi le maniche e vincere la sfida più importante, quella del prossimo 4 marzo.

Gli elettori, il popolo dei moderati, ci chiedevano in queste settimane di tavoli e confronti unità d’intenti e coesione, dopo anni travagliati e di divisioni. Ora invochiamo noi il sostegno decisivo per eleggere i nostri rappresentanti e contribuire alla vittoria della coalizione guidata dal Presidente Silvio Berlusconi.

Voglio ringraziare tutti per il lavoro messo in campo, anche se il meglio ovviamente comincia adesso. Insieme, come squadra, sapremo in questi giorni dare ascolto al territorio e questa “nuova alleanza” si farà trovare pronta anche in vista dell’altro importante traguardo, le elezioni regionali di primavera.

Presto convocheremo una conferenza stampa per presentare i candidati e illustrare il nostro programma.