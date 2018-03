Per Camera e Senato è una gara a due tra Centro-destra e i 5 Stelle. Il Pd sembra essere fuori dai giochi. Per il Senato la sfida è tra Iorio e Di Marzio. A Isernia e Venafro i 5 Stelle risultano essere il partito più votato. Come nel resto del Paese per il Pd si registra un crollo pesante. Per quanto riguarda la Camera non ci dovrebbero essere sorprese, anche in questo caso, si giocano la partita il Centro-destra e i 5 Stelle. Per avere un quadro esaustivo, bisognerà attendere ancora qualche ora.