Grande euforia nella prima sezione della Lega nel Molise per l’eccellente risultato ottenuto nella competizione elettorale che ha trovato, proprio a Bojano, una valanga di consensi e una straordinaria percentuale di voti raccolti. Tantissime le manifestazioni di gioia e di commozione, ma anche tante le bottiglie di spumante aperte per festeggiare questo risultato.

La nostra soddisfazione, ci dice Nicola Campanella coordinatore della Lega dell’area matesina, è a mio avviso il giusto premio dato dai cittadini alla nostra squadra che a mio avviso, ha saputo, in pochissimo tempo, intercettare il malessere di tantissimi cittadini e convincerli sulla giusta scelta di Salvini e della nostra referente territoriale della Lega provinciale Aida Romagnuolo.

Naturalmente – ha continuato Campanella – ne approfitto per felicitarmi dell’eccellente risultato ottenuto sia da Romagnuolo alla Camera dei Deputati, che da Mazzuto al Senato. Sento di ringraziare sinceramente e con grande commozione, Aida Romagnuolo per la fiducia che mi ha accordato, dal momento che ha creduto da subito nella mia persona e nel mio impegno, cosa questa che mi onora e mi convince sempre più della mia scelta. Trovo straordinario – ha concluso Campanella – che a Bojano la Lega ha ottenuto il 13,44 % dei voti, un successo epocale per cui mi sento di ringraziare con un abbraccio, per davvero tutti.

Aver centrato questo obiettivo, rincara Carmine Bartolomeo Amatuzio coordinatore cittadino della Lega Bojano, rappresenta il primo tassello in un’area del Molise dove è in atto un vero e proprio cambiamento, un vero stravolgimento della politica locale anche in considerazione del fatto che i cittadini sono ormai stufi delle solite promesse, ma anche delle solite facce. I dati relativi ai risultati elettorali – ha proseguito Amatuzio – dicono chiaramente che solo la Lega può arginare i 5 stelle.

Con Nicola Campanella – ha concluso Amatuzio – ho trovato come dirigente il giusto equilibrio e la giusta condivisione di come muoverci sul territorio, oltre ad avere con lui un forte rapporto di amicizia, cosa questa che ci permetterà con il sostegno dei cittadini, a fare in modo che prestissimo a Bojano la Lega sarà uno dei principali interlocutori della politica locale.