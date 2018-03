Grazie al riparto nazionale di LeU e al buon risultato ottenuto, Giuseppina Occhionero, è il quinto parlamentare eletto in Molise. A sorpresa l’avvocato di Campomarino entra in Parlamento. Anche la forzista Annaelsa Tartaglione conquista un seggio in Parlamento, in quanto eletta alla Camera nel collegio proporzionale Foggia-Andria-Cerignola-San Severo. Grazie alla Tartaglione il centro-destra regionale avrà un suo rappresentante a Montecitorio. La pattuglia degli esponenti politici molisani sale così a sei, anche se, è bene ricordarlo, la Tartaglione è stata eletta in Puglia.