Dai dati ancora non definitivi, emerge una vittoria netta dei 5 Stelle in Molise. Sconfitto il Centro-destra, distrutto il Pd di Frattura e Fanelli. I grillini potrebbero fare cappotto in Molise, ma in questo caso la nostra regione potrebbe perdere un parlamentare. Nel pomeriggio dovremmo sapere se con i resti potrebbe rientrare in gioco un candidato di Forza Italia o del Pd. Ovviamente si tratta di un’ipotesi che dovrà essere suffragata o meno dai dati finali.

I 5 Stelle Luigi Di Marzio (candidato sull’uninominale Senato), Fabrizio Ortis (candidato sul collegio proporzionale Senato), Rosalba Testamento (candidata alla Camera) e Antonio Federico (candidata alla Camera) sono i nuovi rappresentanti molisani alla Camera e al Senato.

Per il centro-destra restano fuori Michele Iorio (candidato al Senato nell’Uninominale), Nunzio Luciano (Forza Italia); Antonio D’Aimmo (Noi con l’Italia); Maria Domenica D’Alessandro (Fratelli d’Italia); Luigi Mazzuto (Lega), tutti candidati al Senato nel Proporzionale. Fuori anche Aida Romagnuolo (Lega), Uninominale Campobasso Camera, e Mario Pietracupa (centro-destra), Uninominale Isernia Camera. Anna Elsa Tartaglione, Nicola Cavaliere (Forza Italia); Teresio Di Pietro (Noi con l’Italia); Francesco Paolo Baccari (Fratelli d’Italia) – Proporzionale Camera-.

Débâcle centro-sinistra, restano fuori: Vittorino Facciolla (Uninominale Campobasso Camera) e Maria Teresa D’Achille (Uninominale Isernia Camera). Proporzionale Camera: Micaela Fanelli, Carlo Veneziale (Pd); Annadea Di Ciocco, Matteo d’Errico (Insieme – Psi, Verdi, Area Civica); Tonina Cordedda, Giovanni D’Anna (+ Europa Bonino – Centro Democratico); Salvatore Colagiovanni (Civica Popolare Lorenzin)

Uninominale Senato: Enrico Colavita

Proporzionale Senato: Laura Venittelli (Pd); Ernesto La Vecchia (Insieme – Psi, Verdi, Area Civica); Maurizio Hanke (+ Europa Bonino – Centro Democratico); Alfredo D’Ambrosio (Civica Popolare Lorenzin).

Fuori dai giochi anche Liberi e Uguali con Oreste Campopiano (Uninominale Campobasso Camera), Danilo Leva (Uninominale Isernia Camera), Giuseppina Occhionero, Nicola Palombo (Proporzionale Camera), GianMaria Palmieri (Uninominale Senato) e Michele Durante (Proporzionale Senato).

Per i dati definiti bisognerà attendere ancora, nel pomeriggio si dovrebbe avere un quadro più chiaro.