Fine settimana impegnativo per l’onorevole dem Laura Venittelli, che sabato e domenica inaugurerà due sedi elettorali a Isernia e Termoli.

Domani è in programma quella di Isernia, alle 12, in corso Garibaldi 141; domenica a Termoli, sempre alle 12, in piazza Monumento 37.

La candidata alla quota proporzionale del Senato per il Pd invita la cittadinanza a partecipare a queste due manifestazioni.

“Il contatto diretto con i cittadini è il modo migliore per raccogliere indicazioni e istanze da trasformare in proposte concrete”, ha affermato Laura Venittelli.