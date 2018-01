I partiti stanno riempiendo le ultime caselle delle liste dei candidati per le elezioni politiche del 4 marzo. Tanti gli aspiranti deputati e senatori: personaggi illustri, abitué della politica, politici di professione e impresentabili.

Polemiche, mal di pancia e scontri per un seggio alla Camera o in Senato non sono mancati. Questa sera, lunedì 29 gennaio, scadono i termini per presentare le liste e le candidature presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Campobasso.

Si procede alla verifica della regolarità della presentazione delle candidature. Entro 48 ore sono ammessi ricorsi all’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione contro le decisioni dell’Ufficio circoscrizionale. In serata si avrà l’elenco completo di tutte le liste e dei candidati.

Pubblichiamo la liste delle candidature finora rese note

PD

CAMERA

UNINOMINALI

Carlo Veneziale (Isernia)

Vittorino Facciolla (Campobasso)

PLURINOMINALI

Micaela Fanelli

SENATO

UNINOMINALE

Enrico Colavita (unico regionale)

PLURINOMINALI

Laura Venittelli

Pci

Uninominale Campobasso Camera: Angela Damiano

Uninominale Isernia Camera: Michele Piunno

Proporzionale Camera: Angela Damiano e Michele Piunno

Uninominale Senato: Roberto Pano

Proporzionale Senato: Michele Gianbarba

CasaPound

Uninominale Campobasso Camera: Pietro Eremita

Uninominale Isernia Camera: Agostino Di Giacomo

Proporzionale Camera: Claudia Pagliariccio e Agostino Di Giacomo

Uninominale Senato: Enzo Lalli

Proporzionale Senato: Pierfrancesco Di Salvo

Partito Repubblicano Italiano-Ala

Uninominale Campobasso Camera: Germano Gabanini

Uninominale Isernia Camera: Luca Faini Bartolini

Proporzionale Camera: Luigi Fristachi e Paola Belardinelli

Uninominale Senato: Renato Lelli

Proporzionale Senato: Luisa Bardini e Giulio Gherardo Starnini

Movimento Cinque Stelle

Uninominale Campobasso Camera:

Uninominale Isernia Camera:

Proporzionale Camera: Antonio Federico e Rosalba Testamento

Uninominale Senato:

Proporzionale Senato: Fabrizio Ortis

Potere al Popolo

Uninominale Campobasso Camera: Luigi Vitulli

Uninominale Isernia Camera: Rossella Griselli

Proporzionale Camera: Italo Di Sabato e Candida Stellato

Uninominale Senato: Paolo Marinucci

Proporzionale Senato: Cinzia Di Pentima