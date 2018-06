IL Consigliere regionale di 5 stelle Vittorio Nola e l’ex sindaco di Isernia per 10 anni Gabriele Melogli a Vox Populi questa sera su Telemolise alle ore 21:00 ed in replica domani alle ore 16:00. Per il manager venafrano è il primo impegno in politica.

In passato, grazie anche alle sue esperienze professionali, è stato sempre prodigo di consigli, suggerimenti e stimoli a quanti avevano la responsabilità della cosa pubblica. Visto da dentro, com’è quel mondo? Cosa si può aspettare il molise da questa nuova classe dirigente?

Quel treno elettrico Campobasso-Roma e Campobasso-Napoli che avvicinerebbe queste due metropoli alla Regione, quando partirà? Gabriele Melogli, che nelle ultime competizioni elettorali è rimasto alla finestra, come vede le sorti della Regione Molise in particolare e in più in generale, in che mani gli elettori hanno affidato le sorti dell’Italia? Di questo e di altro ancora Michele D’Alessio parla con i due ospiti nel programma.

Spazio poi allo sport in particolare al calcio isernino. Vox Populi ha seguito la conferenza stampa della società presso palazzo San Francesco ad Isernia. Molte presenze. Volti noti e new entry nel sodalizio pentro sia nell’area tecnica che in quella dirigenziale. Il campionato di serie D parte sotto i migliori auspici.