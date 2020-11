L’Asd Polisportiva Vastogirardi comunica che, a seguito di controlli effettuati, è stata rilevata la positività di un tesserato. La società ha prontamente attivato il protocollo e sospeso gli allenamenti. La gara di domenica in casa del Montegiorgio non sarà giocata. Il gruppo squadra tornerà ad allenarsi regolarmente non appena tutti i minuziosi controlli che verranno effettuati di qui in avanti daranno esito negativo.