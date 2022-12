Da un venafrano attento lettore e frequentatore di fb perviene una frecciatina alquanto velenosa e polemica circa la ridotta luminosità ed efficienza della pubblica illuminazione nel centro storico venafrano, che il nostro documenta con tanto di foto e video allegati al presente articolo. Ecco quanto scrive il venafrano : ”La tradizione delle luminarie a Natale -scrive il nostro- trae le sue origini dalla Festa della Luce che si festeggiava a Gerusalemme. A Venafro invece si festeggia la Festa del Buio ! Vorranno cambiare la tradizione ?!?”. Per confermare quanto asserisce, l’uomo invia quindi quanto personalmente fotografato e filmato relativamente a Via Garibaldi, Via Plebiscito ed altro ancora.