Polemiche postelettorali dopo le Comunali venafrane e richieste di risarcimenti

All’avv. Anna Ferreri, candidato sindaco alle comunali venafrane per conto di “Cambiamenti”, lista risultata minoritaria con l’elezione a consigliere comunale della sola Ferreri, è stato richiesto un risarcimento danni di 156 mila euro da Herambiente, industria di Pozzilli, per aver leso il nome e la reputazione dell’azienda nel corso di un programma elettorale di Teleregione. Ne da notizia la stessa Ferreri che ha pubblicato sul proprio profilo fb il seguente post: “Herambiente spa-attacca la Ferreri- mi ha citato in giudizio chiedendo un risarcimento danni di 156.000 euro poiché avrei leso il loro onore e la loro reputazione durante il programma elettorale di Teleregione tra i candidati sindaci del Comune di Venafro. Herambiente che ha in gestione il termovalorizzatore di Pozzilli si è sentita lesa laddove ho affermato che l’inquinamento della piana di Venafro, dovuto anche al loro impianto, ci fa ammalare e anche morire. Vedremo chi deve risarcire chi. Certo é che da mamma, avvocato e consigliere comunale del Comune di Venafro non basterà una richiesta di risarcimento danni a intimidirmi e a mettermi il bavaglio”. Vicenda delicata e tutta da leggere nei suoi sviluppi.