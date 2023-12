di T.A.

Detto che si preferisce non riportare il nome del Comune al fine di non rinfocolare le polemiche, certa cosa è che i contrasti a volte tra la collettività del posto e chi amministra vengono fuori dirompenti, allontanando il cittadino dall’amministrazione civica. Esattamente quanto accaduto in un piccolo centro molisano, quale conseguenza della momentanea interruzione della pubblica illuminazione dovuta a fattori esterni alla località in questione. Di seguito la vicenda, peraltro rientrata nel breve senza strascichi ulteriori. Manca l’energia elettrica in paese, il disservizio perdura giorni ed alcuni tra i residenti manifestano la loro contrarietà per il problema che arreca difficoltà alle attività, alle abitazioni, ai minori ed agli anziani, ossia a tutti . Dall’amministrazione comunale si reagisce duri alle osservazioni popolari, arrivando a definizioni “toste” a carico di chi protesta. I dissenzienti a quel punto non indugiano a contattare i media regionali informandoli ed esternando sconcerto e disappunto per l’accaduto, soprattutto per la reazione spropositata di esponenti dell’amministrazione comunale. “ Come ? ” -è la domanda esterrefatta del cittadino che protestava per il disservizio- “noi rimarchiamo quanto non va e da esponenti dell’amministrazione comunale ci si apostrofa pubblicamente in modo durissimo sui social, come da tutti letto? Cioè? Non abbiamo diritto a protestare ? Non possiamo chiedere il rispetto dei diritti basilari, energia elettrica compresa, pena gli strali amministrativi di replica ? E chi osa farlo, passa per … ?”. Beh, in effetti si è scritto e risposto esageratamente, dimenticando – sia consentito ricordarlo- che il cittadino va rispettato sempre in ragione dei suoi diritti. Com’é finita la storia ? Col ritorno, per fortuna, dell’energia elettrica, ma la contrarietà popolare resta purtroppo cosa acquisita.