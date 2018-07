Riceviamo e pubblichiamo

TUTTI QUELLI CHE HANNO PAGATA L’INGIUNZIONE HANNO DIRITTO AL RIMBORSO DELLA TASSA PAGATA INGIUSTAMENTE.

Apprendiamo con soddisfazione che la Regione Molise ha deciso la via della mediazione in merito ai contenziosi per il pagamento di bolli auto in prescrizione. E’ una decisione saggia perché giusta, conveniente per l’ente pubblico e per i cittadini interessati.

La Regione ha deciso per l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento per quei bolli scaduti, oggetto di ricorsi, ma i nostri assistiti ed i cittadini interessati ricordino che per l’annullamento è necessario che la decisione sia formalmente comunicata ai loro legali, solo dopo la notifica è possibile andare in mediazione per chiudere il contenzioso.

Il deliberato della Regione riguarda chi ha avviato il ricorso legale. I nostri legali stanno valutando anche la possibilità di richiedere il rimborso per chi ha pagato. Abbiamo colto l’osservazione di alcuni cittadini in merito all’azione da noi intrapresa assieme ad altre associazioni e studi legali.

Vogliamo precisare che tutta la vicenda nasce da un disordine amministrativo contabile che coinvolse l’agenzia di riscossione allora incaricata diversi anni addietro. Da quella vicenda nasce il disordine cui si tenta di porre rimedio; disordine che non può essere pagato da cittadini che non hanno conservato i titoli di pagamento oltre i termini di scadenza, che non ricordano, cittadini “eredi” di situazioni che spesso non conoscono affatto.

La prescrizione è un istituto legale giusto, nel penale perché processi che si concludono dopo molti anni colpiscono ad esempio cittadini che hanno sbagliato ma hanno intrapreso strade di riscatto con reinserimento sociali nuovi e senza la prescrizione sarebbero sempre sotto la minaccia di un passato che ritorna. Questo vale per chi crede, secondo la Costituzione italiana, che l’obiettivo di giustizia e sicurezza sia il recupero del cittadino che sbaglia.

Così anche nel civile il cittadino ha diritto a procedimenti ragionevoli nei tempi e per i bolli è giusta la tutela di cittadini chiamati a risponde di situazioni vecchie di cui si è persa la conoscenza, senza colpa degli interessati; non si tratta quindi di tutelare cittadini speculatori e punire gli onesti.

Ci sono cittadini che giocando su termini e rinvii abusando della prescrizione ma questo non può inficiare la bontà dell’istituto quando viene utilizzato per il giusto ed in maniera corretta senza speculazione. Per tutti i contribuenti che hanno versato la tassa automobilistica regionale, di cui alle ingiunzioni di pagamento notificate nel 2018, dichiarata ormai prescritta dalla stessa Regione Molise con Delibera di Giunta n°229 del 20/04/2018, vi è la possibilità di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente ed ingiustamente pagate.

I contribuenti potranno rivolgersi all’Associazione che, a mezzo dei suoi legali, offrirà loro tutela per l’ottenimento del dovuto rimborso. Siamo in fase di trasloco di sede, contattateci telefonicamente ai numeri dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 20 tutti i giorni escluso il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi.

Filippo Poleggi

Presidente Movimento Consumatori