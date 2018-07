A Roccavivara questa sera alle ore 21.30, Poietika Art Festival punta i fari sulla produzione cinematografica Made in Molise che sta riscuotendo consensi e apprezzamenti ovunque.

La pellicola prodotta da Incas Film racconta le affascinanti storie dei passeggeri del treno storico che va da Carpinone (IS) a Sulmona (AQ), la cosiddetta “Transiberiana d’Italia”. Un percorso incantevole fra le montagne dell’Appennino Centrale, che viene raccontato con delicatezza ed ironia dal regista Francesco Arciero, anche grazie alle musiche del maestro Antonio Di Iorio e alla fotografia di Francesco Ciccone.

Il film già vincitore di molti premi nazionali ed internazionali a numerosi festival vede come protagonisti un nutrito cast: Gaetano Amato, Marco Caldoro, Fabio Ferrari, Lucianna De Falco, Angelo Orlando, Maurizio Santilli, Sergio Sivori, Palma Spina, Danila Stalteri, Daniela Terreri, Barbara Petti, Angela Pepi, Diego Florio, Giulio Maroncelli, Francesco Vitale. Tutti parteciperanno al dialogo con il pubblico che si aprirà subito dopo la proiezione.

La sinossi

Cinque persone prendono il treno della tratta ferroviaria Carpinone-Sulmona prima della soppressione della linea che attraversa zone suggestive e incontaminate del Molise. Attraverso gli occhi dei cinque protagonisti coglieremo la bellezza della natura che sorge intorno alla cosiddetta “Transiberiana d’Italia”; attraverso le loro parole scopriremo porzioni della loro vita. Piccoli e grandi conflitti si svilupperanno lungo il tragitto che sarà ricco di imprevisti, sorprese e incontri “magici”. Ma il vero e principale protagonista del film è il treno: i suoi vagoni pieni di persone che invece di trafficare con tablet e smartphone, decidono di parlare tra loro, di confrontarsi, anche di litigare. Accompagnati dal lento incedere sui binari, ognuno di loro si ritroverà a svelare qualcosa di sé, dimenticando la ragione iniziale del viaggio per trovare una strada comune, più profonda. Da percorrere insieme.

Cast

Maurizio Santilli

Danila Stalteri

Daniela Terreri

Fabio Ferrari

Gaetano Amato

Marco Caldoro

Angelo Orlando

Sergio Sivori

Lucianna De Falco

Un film di Alfredo Arciero

Prodotto da INCAS Film

Premi 2017

Award Winner – Plebeian Film Festival – San Diego, USA

Award Winner – FICOCC Five Continents International Film Festival – Venezuela

Award Winner – Sydney Indie Film Festival – Australia

Award Winner – Social World Film Festival -Vico Equense, Italia

Award Winner – Napoli Film Festival – Napoli, Italia

Finalista – Mediterannean Film Festival – Siracusa, Italia

Official Selection – Foggia Film Festival – Foggia, Italia

Official Selection – Transylvania Cinema Awards – Bucarest, Romania

2018

Official Selection – ARFF Amsterdam – Amsterdam, Olanda

Official Selection – ARFF Berlin – Berlino, Germania

Tutte le informazioni su:

WWW.POIETIKA.COM