La più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), anche in Molise a Poggio Sannita (Is), il 28 e il 29 settembre prossimi.

Palazzo Iacovone, d’epoca medievale, luogo della Cultura, casa natale del Prof. Cosmo de Horatiis, medico chirurgo e padre dell’Omiopatia Italiana, iscritto alle Dimore Storiche Italiane contiene al suo interno uno tra i più antichi frantoi ipogei d’Italia, opera di archeologia industriale.

Nella Dimora nacque nel 1771 il Prof. Cosmo Maria de Horatiis, medico chirurgo, padre divulgatore dell’Omeopatia Italiana e camerlingo di Francesco I, Re delle Due Sicilie. Sarà aperta anche la Biblioteca storica privata per ammirare da vicino libri antichi, documenti, manoscritti di pregio e di grande valore storico dal ‘700 agl’inizi del ‘900, tra cui alcuni di particolare interesse, come tutte le opere originali di de Horatiis e l’Edizione Straordinaria della Gazzetta Ufficiale con la Costituzione repubblicana.

Le visite GRATUITE guidate direttamente dal proprietario, previste sabato e domenica negli orari: 10:00 – 11:30 – 16:00 e 17:30, per max 8 ps. a turno, prevedono la prenotazione obbligatoria utilizzando la mail: anticofrantoioiacovone@gmail.com oppure Whatsapp al 3342253485. Il costo del ticket d’ingresso è di € 10.