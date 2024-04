di Redazione

Due giornate dedicate ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei “Grandi”.

È per celebrare questi luoghi carichi di suggestione che l’Associazione Nazionale Case della Memoria ha deciso di promuovere in tutta Italia le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per il prossimo sabato 6 e domenica 7 aprile.È proprio per valorizzare la memoria del passato e per tramandarla alle nuove generazioni che a Poggio Sannita (Is) il Molise partecipa con un’unica dimora, Palazzo Iacovone – Casa natale del Prof. Cosmo Maria de Horatiis, padre divulgatore dell’Omiopatia Italiana e camerlingo di Re Francesco I di Borbone. All’interno del Palazzo, d’epoca medievale, risiedono sia la Biblioteca privata, con oltre 2000 volumi antichi (tra cui alcuni testi autentici del de Horatiis e l’originale della Costituzione Italiana in G.U. del 27 dicembre 1947) che l’Antico Frantoio Oleario Ipogeo, coevo al Palazzo, al cui interno è stato scavato da maestri cavamonti nella roccia del paese ben visibile. La visita gratuita, guidata direttamente dal proprietario avv. Domenico Iacovone, della durata di un’ora e mezzo, si svolgerà, per ciascun giorno, nei seguenti orari: 9/11,30/15/16,30 e sarà fruibile ad un numero massimo di 8 persone per turno. L’ingresso è di 5 €. Prenotazione obbligatoria su 3342253485 WhatsApp oppure via mail a anticofrantoioiacovone@gmail.com