di T.A.

IN POCHI SANNO A VENAFRO DELLA MOSTRA SULLA SACRA SINDONE ALLA LIBERTY

La pubblicità -è cosa arcinota- è l’ “anima” di tanto e senza pubblicità poco funziona. La conferma arriva puntuale in questi giorni da Venafro dove é in corso una interessante iniziativa concernente la Sacra Sindone, (il telo che avvolse il corpo di Gesù morto), che viene presentata alla città alla Palazzina Liberty con una interessante mostra innovativa nel suo genere in quanto interattiva e coinvolgente. Le scolaresche, che stanno partecipando in buon numero, ne sono testimoni visto l’interesse che mostrano verso l’iniziativa. Ma se gli alunni delle scuole venafrane hanno sin qui partecipato in massa all’iniziativa, non altrettanto può dirsi per gli adulti, i giovani e i venafrani in genere, relativamente fruitori della mostra in quanto poco o meglio nient’affatto pubblicizzata. A convenire su tale aspetto sono gli stessi promotori dell’evento che garantiscono di rimediare nei prossimi giorni con una opportuna campagna pubblicitaria. Per chi desiderasse presenziare alla mostra ci sarà tempo sino al 29 febbraio, con accessi a gruppi distanziati di un’ora.