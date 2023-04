In coda al servizio militare obbligatorio dei decenni trascorsi -oggi invece è per libera scelta del giovane che intende aderire alla vita militare- si usava affermare in tutta e convinta allegria da parte dei chiamati per legge alla leva obbligatoria … “due giorni all’alba !”. Si era cioè alla vigilia dell’agognato congedo militare, che appunto era l’alba di una nuova e libera vita personale. Prendiamo in prestito l’indimenticabile e significativa espressione “militare” per dire che anche a Venafro mancano … pochi giorni all’alba, ma per tutt’altra cosa. Esattamente tre giorni alla presentazione delle liste dei candidati per le elezioni amministrative locali di fine maggio con cui designare il nuovo consiglio comunale della città. Il termine ultimo per la presentazione di liste e candidati scade infatti alle h 12.00 di sabato 15 aprile (si voterà poi 40 giorni dopo) e a pochi giorni da tale decisiva scadenza tanto, stando alle voci, sarebbe ancora a farsi in quanto a candidature e liste. I potenziali e probabili candidati sindaci continuano quasi spasmodicamente a contattare e raggiungere a destra e a manca sia direttamente e sia via telefono Tizio, Caia e Sempronio invitando a candidarsi, ma le risposte che si ottengono non sono quelle sperate. “No, non è il caso …”, “Assolutamente no ! La politica non mi piace …”, “Grazie, ma ho altro da fare …” e così di seguito. Come pure c’è però chi accetta di candidarsi e si dice disponibile. Ma i “no” sono purtroppo nettamente superiori ! E così si va avanti faticosamente in quanto a composizioni delle liste. Riepilogando : gli auto candidati sindaci ci sarebbero – anche tre, quattro addirittura cinque (!)- ma troverebbero difficoltà a raggiungere i sedici nominativi necessari per completare la propria lista dei candidati ! E la scadenza perentoria per la presentazione delle liste di sabato 15 aprile incombe, si avvicina sempre più, inesorabilmente ! E allora ? E’ tutto ancora in ballo ! E le prossime 72 ore saranno decisive al massimo ! Quali al momento i probabili candidati sindaci per il futuro amministrativo di Venafro ? I soliti, ma tutti o quasi tutti con poche o ridotte certezze in quanto a composizione completa delle liste, a meno che qualcuna/qualcuno non si finisca per optare per presentare una lista minoritaria -cioè con meno di sedici candidati- pur di partecipare alla prossima “corsa” elettorale cittadina. Ed allora riproponiamo per il piacere di chi legge, e che eventualmente fosse rimasto a corto di notizie al riguardo, i nomi di tali possibili candidati sindaci venafrani per il prossimo mandato amministrativo : gli avv. Anna Ferreri ed Alfredo Ricci, l’imprenditore edile Massimiliano Di Vito, il dr. Enzo Bianchi e l’arch. Luigi Viscione. Chi tra costoro dispone già di una lista di candidati al completo e sarà sicuramente ai nastri di partenza ? Difficile dirlo, sia perché i giochi si fanno “sottobanco”, sia perché ognuno non intende scoprire le carte in anticipo e sia perché tutti -come innanzi scritto- sono alla ricerca della “quadra” giusta ! Perciò, signori lettori, pazientate ancora un po’ e all’alba di sabato prossimo finalmente avrete l’elenco di coloro che si proporranno per amministrare Venafro da quest’anno in avanti ! E l’augurio è che elettrici ed elettori venafrani scelgano il meglio per il futuro della città che ne ha tantissima urgenza …