di: Redazione

Rimediando agli intoppi della scorsa legislatura sul Pnnr, la Giunta Regionale, come proposto dall’assessore Michele Iorio, ha preso atto dell’assegnazione alla Regione Molise di nuove risorse che ammontano a €. 575.000, oltre all’approvazione, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della proposta di revisione al Piano Territoriale. In conseguenza di ciò, la Giunta Regionale ha evidenziato la necessità del reclutamento, nell’ambito del progetto nazionale ‘’1000 Esperti per il Pnrr’’, di sedici profili professionali. L’iter selettivo e quello della successiva contrattualizzazione di queste figure, sono stati affidati al Direttore del Terzo Dipartimento della regione Molise, stabilendo che i contratti siano di durata biennale; il corrispettivo massimo annuo al netto degli oneri accessori di legge a carico dell’amministrazione e dell’IVA, se dovuta, sia pari ad euro 49.500. Tali professionisti, nello specifico saranno: