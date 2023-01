Si svolgerà domani pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, presso la Scuola Edile del Molise a Campobasso, un convegno-seminario sull’attuazione del PNRR in Regione, con riferimenti al quadro complessivo nazionale. A illustrare nel dettaglio lo stato del Piano la Segretaria nazionale della UIL, Ivana Veronese, coadiuvata da funzionari nazionali della struttura competente.

L’occasione sarà utile per approfondire l’importante argomento e alzare l’attenzione su queste risorse fondamentali per uno sviluppo sostenibile e che non lasci indietro nessuno.

Riteniamo che vada avviato anche in Molise un dialogo e un confronto tra Istituzioni, anche facendo seguito agli accordi sottoscritti a livello nazionale: uno con il Governo e uno con l’Anci, proprio improntati su relazioni continue e volte a creare percorsi virtuosi.

Serve ridisegnare un Molise diverso e oggi è possibile grazie alla disponibilità di risorse sulle quali mai si era potuto contare in questa misura.