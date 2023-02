Di Luigi Venditti

Attraverso un finanziamento nell’ambito del PNRR (M2C4 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni) l’Amministrazione comunale di Bonefro ha affidato la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria relativi alla rete delle strade rurali e interpoderali presenti nel territorio comunale di Bonefro. In tal modo sarà possibile accedere ai fondi per l’esecuzione di opere fondamentali per il settore primario e per la manutenzione del territorio .

Sono ormai molteplici le iniziative di adesione ai fondi PNRR , Europei , Nazionali e Regionali nonché locali a cui il Comune di Bonefro aderisce e può aderire grazie alla propensione del suo Primo Cittadino l’Avvocato Montagano e della Giunta e Amministrazione Comunale nonché dell’intero Consiglio Comunale che riescono tutti unitamente già dagli ultimi anni a dare amico respiro ad un susseguirsi di moltiplici iniziative in senso sempre più di beneficio per il Comune di Bonefro in Provincia di Campobasso e per i suoi Cittadini , nuovi e di sempre , una speranza di Un Comune Migliore in un Futuro Migliore in una Regione Migliore , in netta controtendenza rispetto alle statistiche locali . Una Bonefro sicuramente migliore questa che si è venuta a creare nel tempo. Che lascia auspicare e sperare che tutto ciò avendo un senso migliori nel tempo . Per tutti . Per tutti coloro i quali desiderano essere bonefrani come che lo è di ritorno , chi lo è diventato nel tempo , chi lo è sempre stato e chi ha in questa grande Comunità nel mondo le sue radici o e quelle della sua famiglia e famiglia di origine.