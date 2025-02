di Redazione

In Molise prosegue a vele spiegate il progetto di sostenibilità a firma Plastic Free, con un approccio olistico e inclusivo che punta a coinvolgere il più alto numero di player e attori.

È di poche ore fa, infatti, la firma del patto di collaborazione gratuito tra Plastic Free Onlus e il Campobasso Football Club grazie al quale l’Avv. Giuseppe Fabbiano, Referente regionale Plastic Free, e Mario Colalillo, Direttore Generale Campobasso FC, confermano la volontà di proseguire nel tempo in questa sinergia che coinvolge sport e sostenibilità. “Lo sport, ma il calcio soprattutto, rappresenta lo spirito di appartenenza e la collettività, muovendo le coscienze come pochi ambiti riescono a fare” dichiara l’Avv. Fabbiano “e su questo solco bisogna concentrarsi con idee e progetti che guardino alla sostenibilità a 360°. A breve ci comunicheremo novità molto interessanti”. Anche il Direttore esprime ampia soddisfazione per l’accordo firmato nel pomeriggio: “il Campobasso dimostra di guardare non solo al lato sportivo ma anche alla sostenibilità ambientale e alla collaborazione con le associazioni, come è il caso di Plastic Free, riconoscendo il valore delle numerose attività realizzate in linea con gli obiettivi societari.” In Molise, come in tutta Italia, è necessario potenziare le coscienze sull’importanza di comportamenti rispettosi dell’ambiente attraverso scelte di vita più consapevoli e con questo accordo Plastic Free Onlus e il Campobasso FC puntano a dare il loro diretto contributo.