Più ombre che luci dalla nuova illuminazione pubblica nella Venafro Antica e la gente protesta, inviando foto in redazione

“Che bellezza, che chiarore, che luce dalla nuova illuminazione pubblica nel centro storico di Venafro ! La foto allegata è stata scattata al rione Mercato, esattamente al Monumento ai Caduti di tutte le guerre ed alla piazza attigua. Praticamente buio ed oscurità assolute !”. Così un venafrano per protestare contro il nuovo sistema della pubblica illuminazione nei quartieri storici venafrani. “Il rione Mercato, il cosiddetto salotto bello della città, –prosegue il nostro- è oggi prevalentemente al buio. E’ evidente che nell’installare i nuovi e pur belli punti luce non s’è tenuto conto dell’ampiezza dei luoghi, finendo per oscurarli piuttosto che illuminarli. Va da se che la nuova illuminazione pubblica al Monumento ai Caduti ed alle aree prossime vada urgentemente rivista per tornare ad illuminare zone bellissime e suggestive, Monumenti importanti, ma oggi caratterizzati più dalle ombre che dal chiarore”. Verrà ascoltato il solerte cittadino ? C’è da augurarselo,vista la situazione.