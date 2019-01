Sarà realizzata nel quartiere di San Lazzaro di Isernia una pista ciclabile finalizzata alla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, il cui costo complessivo sfiora i 320.000 euro, di cui la metà – ossia 159.899,41 euro – è stata finanziata dalla Regione Molise con i fondi previsti dal decreto n. 468/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la restante metà sarà a carico del bilancio comunale.

«La pista ciclabile di San Lazzaro – ha affermato il sindaco Giacomo d’Apollonio – è stata inserita in un programma ministeriale finalizzato allo sviluppo e alla messa in sicurezza di percorsi ciclistici e pedonali da realizzare nei Comuni capoluogo o con popolazione residente superiore a ventimila abitanti. La Regione Molise ha coinvolto le amministrazioni potenzialmente interessate, invitandole a manifestare interesse e a far pervenire elaborati da valutare. Il Comune di Isernia ha presentato un proprio progetto che è stato selezionato e cofinanziato.

Coerentemente con le finalità d’una circolazione stradale sostenibile – ha aggiunto d’Apollonio – l’amministrazione comunale intende promuovere nuovi modelli di mobilità, utili a decongestionare il traffico, a combattere l’inquinamento e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. A tal proposito, al fine di incentivare l’uso della bicicletta, già da tempo sono stati attuati interventi mirati, di cui la pista di San Lazzaro è solo un ulteriore tassello. E non sarà l’ultimo, giacché prossimamente un anello ciclabile verrà costruito anche nell’area naturalistica di Le Piane».