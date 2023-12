Via libera della Giunta ai lavori di demolizione e ricostruzione della struttura di contrada Le Piane. Il sindaco: “Sono consapevole che ci è voluto più tempo del previsto, ma il percorso è stato complesso”

ISERNIA. Piscina comunale a Isernia: finalmente qualcosa si muove. La Giunta comunale ha approvato in via definitiva il progetto esecutivo del primo lotto, quello relativo alla demolizione e alla ricostruzione della struttura di contrada Le Piane.

Un nuovo step, atteso da tempo, che consentirà – di fatto – l’avvio dei lavori. A darne notizia è il sindaco Piero Castrataro. “Sono consapevole – afferma – che ci è voluto più tempo del previsto, ma il percorso è stato complesso.

Tra gli ostacoli incontrati, il vertiginoso aumento dei costi dei materiali a fronte delle medesime risorse legate al finanziamento ricevuto e la necessità di realizzare un edificio totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, come previsto dalla normativa vigente. Situazioni che ci hanno imposto di ‘spacchettare’ il progetto in due lotti”.

Questo vuol dire che “con i fondi a disposizione – spiega Castrataro – realizzeremo i lavori inerenti la demolizione e ricostruzione dell’intero stabile. Reperiremo ulteriori risorse per il completamento dell’opera, in particolare per impianti e rifiniture.

interesse di tutti noi – ribadisce infine il primo cittadino – restituire ad Isernia la sua piscina comunale. Oggi abbiamo fatto un passo importante in quella direzione. Da questo momento in poi la strada sarà in discesa”.

redazione