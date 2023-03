Scuola media di Maiella a Venafro abbandonata da anni e gli enormi alberi all’interno dell’area scolastica

coprono strade e lambiscono condomini confinanti

Era stata chiusa ed abbandonata decenni orsono in attesa di ricostruirla e renderla più sicura dopo gli ultimi

eventi sismici avvertiti a Venafro, ma nel frattempo qualcosa andava ( e va …) pur fatta per evitare problemi

e pericoli a quanti vi abitano o lavorano nei pressi ed a coloro che transitano a piedi o in auto. Si sta

scrivendo dell’ex Scuola Media Statale “Pilla” di via Maiella a Venafro, istituto scolastico dell’obbligo

spazioso, accogliente e situato in zona urbana tranquilla e non già a ridosso del traffico interregionale che

oggi lambisce pericolosamente il neo “Pilla” di via Colonia Giulia,”Pilla” di Maiella -si diceva- chiusa,

abbandonata ed evacuata perché ritenuta strutturalmente poco sicura, senza però preoccuparsi di

allontanare vandali e sporcaccioni, nonché di accudire e tenere sotto controllo i tanti magnifici alberi ad

alto fusto presenti all’interno dell’ampia area scolastica. Ed oggi, dopo decenni di abbandono e non

curanza, ecco puntuali i problemi dalla denuncia di coloro che -e sono tanti- vivono nei pressi o vi lavorano.

“”D’accordo che l’intera area scolastica dell’ex Media Statale di Maiella a breve sarà ristrutturata dalle

fondamenta grazie ad apposito finanziamento pubblico -asseriscono in tanti dell’area di Maiella- ma non si

può abbandonare al suo destino tale intera zona scolastica ! I vandali l’hanno presa d’assalto, e i segni sono

evidentissimi visti i danneggiamenti alla palestra e tutt’intorno, c’è chi ama abbandonarvi rifiuti e plastica di

ogni tipo ed il consistente patrimonio arboreo intorno alla scuola è cresciuto a dismisura, invadendo ogni

cosa sia all’interno dell’area scolastica che all’esterno. Ne è prova la foto allegata, che mostra un enorme

pino cresciuto tantissimo in altezza e larghezza. I suoi lunghissimi rami fuoriescono dal perimetro scolastico,

ricoprendo la strada urbana parallela alla scuola e lambendo addirittura gli immobili condominiali a lato. E’

tempo perciò d’intervenire all’ex Media di Maiella, rimuovendo quanto distrutto, ripulendo da plastica e

rifiuti lì abbandonati e potando i numerosi alberi. Con tale spettacolo nient’affatto bello praticamente a

ridosso di case, strade ed attività ci sentiamo come assediati, nonché in pericolo per quanto può

derivarne!”. Verrà recepito “il grido d’aiuto” ? C’è da augurarselo di tutto cuore !