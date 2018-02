“La Prima Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella giornata di lunedì 5 febbraio, ha affrontato e discusso la proposta di legge d’iniziativa dei Consiglieri regionali Salvatore Ciocca, Filippo Monaco e Domenico Ioffredi concernente lo “Scioglimento e liquidazione della Società Autostrade del Molise S.p.A.”

Nonostante io sia fortemente favorevole alla dismissione della Società dal momento che non vi sono i presupposti politici ed economici per continuare a tenerla in piedi, la summenzionata proposta al vaglio della competente Commissione ha visto la mia astensione motivata dalla convinzione che la chiusura della stessa possa comportare penali ed oneri che graverebbero pesantemente sulla Regione.

Ferma restando la convinzione che il Consiglio di Amministrazione della Società vada messo a costo zero per il contenimento della spesa, ritengo che il Presidente della Giunta, Paolo Di Laura Frattura debba farsi promotore di un protocollo d’Intesa tra Regione, Ministero e Anas per la messa in liquidazione della società che contempli e salvaguardi allo stesso tempo la concessione che, in tempi migliori, può costituire sicuramente un’opportunità per il rilancio economico della Regione”.