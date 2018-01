Il teatro di Kurt Weill, tra vecchio e nuovo mondo. L’associazione CRÊUZA DE MÄ di Pietracatella propone, durante queste festività, un concerto monografico sulle opere di Kurt Weill. Prosegue l’attività di promozione culturale dell’associazione che dopo la chiusura della quarta edizione del Premio Nazionale Letterario De André, il 31 dicembre, è intenta a organizzare diversi eventi. Il primo si terrà questa sera venerdì 5 gennaio nella sala consiliare del Comune di Pietracatella dove quattro giovani artisti e musicisti si esibiranno nella rivisitazione delle musiche di Kurt Weill.

Il concerto vuole essere una monografia sul compositore tedesco Kurt Weill (1900-1950) che si interessò al confronto tra l’arte e le masse nel quadro della società industriale, portando nel cabaret e nell’opera tematiche scottanti di denuncia sociale. Questa fu la sua missione fintanto che collaborò con il drammaturgo Bertolt Brecht, ebreo tedesco come lui. Con l’ascesa del nazismo furono entrambi costretti a emigrare.

Weill si spostò con la moglie Lotte Lenya a Parigi, dove firmò l’ultimo lavoro su testo di Brecht nel 1933. Dopo altre peregrinazioni, nel 1935 Weill lasciò definitivamente l’Europa alla volta del Nuovo Mondo, stabilendosi a New York. Qui abbandonò il teatro impegnato per assecondare maggiormente i gusti americani, con la folk-opera, l’operetta, il musical e la musica per il cinema, conservando sempre la propria originalità.

Gli artisti che si esibiranno, dopo essersi conosciuti al conservatorio Perosi di Campobasso, hanno pensato di coltivare la loro passione e, per l’occasione, il pianoforte e le voci degli artisti ci porteranno a scoprire l’opera di Weill. Sono essenzialmente un gruppo di amici che provengono da esperienze artistiche differenti.

Rolando Giancola – attore, autore e insegnante, ha svolto studi di teatro, cinema e Commedia Dell’Arte. Collabora con diverse compagnie sul territorio nazionale, e attualmente è laureando in Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Pisa.

Francesca Gesualdo – pianista, studia presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Suona in duo con il pianista Andrea Di Iorio, nonché in diverse formazioni cameristiche, occupandosi principalmente del repertorio novecentesco.

Paola Petrella – soprano, è diplomata presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso e specializzata in musica moderna e contemporanea.

Greta De Santis – mezzosoprano, è diplomata presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso e si dedica maggiormente al repertorio mozartiano e rossiniano.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pietracatella, dall’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e dalla Fondazione Molise Cultura.

