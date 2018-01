Si terrà oggi, giovedì 4 gennaio, a Pietrabbondante, a partire dalle ore 18.30, la prima edizione del “Presepe Vivente del Borgo Antico” organizzato dall’Associazione Le Morge, in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta, il Comune di Pietrabbondante e la Proloco.

La sacra rappresentazione, composta da due quadri scenici: l’Annunciazione e la Natività, oltre che da numerose scene di vita e di lavoro dell’antica società agro-pastorale, inizia da via Porta dei Santi per giungere in via dell’Olmo, interessando tutto il borgo antico del comune alto molisano.

L’intento dell’associazione Le Morge, oltre alla valorizzazione del centro storico, in un periodo che vede tanti molisani tornare al paese natio, è quello di lanciare un messaggio di pace e solidarietà.