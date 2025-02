di Redazione

Svolte 2 lezioni presso le sezioni di S. Pietro in Valle e Vinchiaturo.

La LUTE (Libera Università del Tempo Libero), diretta dal giornalista Roberto Colella, è ormai una solida realtà molisana. È stata fondata 7 anni fa a Montagano (CB) ed è sempre più crescente il numero di iscritti che seguono i suoi corsi. Ha ben 9 sezioni e vengono affrontati sempre argomenti di grande interesse. Recentemente, i riflettori sono stati puntati sul Cammino di Sant’Elena, il primo che si svolge interamente in Alto Molise ad essere stato riconosciuto dal Ministero del Turismo che lo ha inserito nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani. E proprio su questo Cammino – che parte da Sant’Elena Sannita e finisce ad Agnone con tappe a Pietrabbondante e Civitanova del Sannio – presso la LUTE si sono svolte 2 approfondite lezioni, la prima presso la sezione di San Pietro in Valle/Frosolone; la seconda presso la sezione di Vinchiaturo. A parlarne sono stati i 2 giornalisti Fosca Colli e Marco Baroni, i quali non solo hanno tracciato il Cammino stesso basandosi su antiche documentazioni, ma ne hanno anche curato la guida cartacea (con oltre 100 foto che descrivono itinerario e tappe; ha anche una edizione speculare in lingua inglese) e lo stanno promuovendo sia in Italia sia all’estero. Hanno anche attivato il sito web che è https://ilcamminodisantelena.altervista.org. All’inizio delle lezioni, si sono soffermati sulle potenzialità del turismo lento: “Il Molise è a forte rischio spopolamento e si devono individuare delle soluzioni per cercare di portare della linfa vitale ai piccoli borghi che rischiano di scomparire – hanno detto Colli e Baroni – e questa linfa vitale, ne siamo convinti, è quella data dallo slow tourism. Coloro che praticano i Cammini, sono persone che non amano il turismo mordi e fuggi e che, quindi, sanno apprezzare il silenzio e la strepitosa bellezza di questi borghi dell’Alto Medio Molise e della rigogliosa natura che li circonda”. Il Cammino di Sant’Elena consente proprio di godere tutto questo. Un messaggio che è stato apprezzato e che ha visto il coinvolgimento dei tanti studenti della Libera Università del Tempo Libero che hanno seguito con interesse le lezioni. Durante gli incontri stati proiettati, grazie anche all’indispensabile supporto tecnico del direttore Roberto Colella, video e foto sul Cammino. Insomma, la collaborazione tra la LUTE e il Cammino di Sant’Elena è una sinergia vincente.