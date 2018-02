Nel pomeriggio di giovedì scorso, 1 febbraio, i Carabinieri di Campobasso sono intervenuti in via XXIV Maggio in quanto una ragazza 35enne del luogo lamentava che poco prima, lungo la vicina via Montegrappa, era stata avvicinata dal suo ex fidanzato, 26enne residente nel capoluogo, già noto alle Forze dell’Ordine, il quale, probabilmente per motivi di gelosia, l’aveva offesa urlando, le aveva tirato i capelli, spintonata verso una macchina in sosta e danneggiato il telefono cellulare lanciandolo a terra.

Le urla hanno attirato l’attenzione di un Carabiniere libero dal servizio il quale, chiedendo spiegazioni su quanto stesse accadendo, ha indotto l’uomo a calmarsi e smettere di ingiuriare pubblicamente la donna ed ad allontanarsi. L’ex fidanzato ha poi successivamente raggiunto la ragazza presso un vicino bancomat ove nel frattempo lei si era recata e con uno stratagemma è riuscito ad allontanarsi alla guida dell’autovettura in uso alla donna, per poi riconsegnargliela poco dopo con una manovra che l’ha molto spaventata.

La giovane non ha riportato segni evidenti di percosse. L’uomo in serata si è presentato spontaneamente in caserma ed è stato denunciato per violenza privata e danneggiamento. Il tempestivo intervento dei Carabinieri nel momento di maggiore tensione fra le due parti ha permesso di evitare nel prosieguo della serata possibili più gravi conseguenze.