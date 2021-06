di Tonino Atella

E’ la denuncia dei residenti contrariati dall’inciviltà orale e comportamentale dei giovani protagonisti.

Una denuncia durissima ”firmata” dai residenti di Piazzetta Antonio Mancino, zona residenziale della parte pianeggiante dell’abitato venafrano. “Questa piazzetta e i fossati a lato del nostro quartiere densamente popolato -spiegano quanti vi abitano- risultano spesso usati come deposito volontario di rifiuti di ogni genere, da carte di gelati a lattine di bibite a tant’altro solitamente abbandonato a terra in spregio alla civiltà, alla correttezza, al decoro del quartiere ed al rispetto per il prossimo.

E’ stato più volte segnalato a vigili ed autorità preposte, è stato anche detto direttamente ai giovani protagonisti di siffatti comportamenti, ma il risultato è sempre lo stesso. Carte, lattine ed involucri vari abbandonati dappertutto senza rispetto alcuno per le persone e l’ambiente. Addirittura non sono mancate velate minacce verso chi chiede a buon diritto pulizia, rispetto, decoro e una maggiore tranquillità e vivibilità in piazzetta Mancino e nell’intero quartiere”. Ed ancora : “Siamo arrivati anche ad affiggere manifesti con scritte significative del tipo <Riservato ai maleducati … Vi chiediamo di non gettare per terra e nel fossato rifiuti di ogni genere !!! Grazie per la collaborazione>, ma i risultati ottenuti sono stati praticamente nulli.

Visto il reiterarsi di una situazione che col passare del tempo diventa sempre più insostenibile, cosa proponete perché il quartiere in questione torni maggiormente pulito, vivibile e silenzioso ? “Innanzitutto torniamo a chiedere a tutti, giovani in primis, un maggiore rispetto per ciascun residente e per l’ambiente, dopodiché invitiamo le istituzioni locali ad occuparsi diversamente e in maniera più assidua del nostro rione perché siano garantiti i diritti basilari di un’esistenza senza minacce, nella piena pulizia, col massimo decoro del rione e rispettando gli altri.

Così come invitiamo le forze dell’ordine di Venafro, soprattutto i Vigili Urbani, ad una presenza più continuativa e fattiva in questo quartiere perché prevalgano finalmente rispetto, educazione e diritti”.